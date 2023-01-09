Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин подвел итоги новогодних праздничных активностей в мегаполисе. Градоначальник в блоге на своем персональном сайте напомнил, что в конце 2022 года горожане в ходе голосования на ресурсе «Активный гражданин» высказались за организацию мероприятий в парках и на улицах без массовых мероприятий.

Было решено посвятить праздничные дни участникам спецоперации на Украине и жителям пострадавших районов. Так, в рамках акции «Москва Помогает» было собрано свыше 156 тысяч подарочных наборов, отправлено более 12 тысяч поздравительных открыток для детей из новых регионов и мобилизованных. Как подчеркнул Собянин, речь идёт об официальных акциях без учёта частных инициатив, которые не поддаются статистике.