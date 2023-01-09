Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве
Мэр российской столицы Сергей Собянин подвел итоги новогодних праздничных активностей в мегаполисе. Градоначальник в блоге на своем персональном сайте напомнил, что в конце 2022 года горожане в ходе голосования на ресурсе «Активный гражданин» высказались за организацию мероприятий в парках и на улицах без массовых мероприятий.
Было решено посвятить праздничные дни участникам спецоперации на Украине и жителям пострадавших районов. Так, в рамках акции «Москва Помогает» было собрано свыше 156 тысяч подарочных наборов, отправлено более 12 тысяч поздравительных открыток для детей из новых регионов и мобилизованных. Как подчеркнул Собянин, речь идёт об официальных акциях без учёта частных инициатив, которые не поддаются статистике.
Согласно данным столичных властей, 40 представлений «Ёлки мэра» посетили в общей сложности почти 61 тысяча ребят и взрослых. Среди них каждый шестой - из семей горожан – участников СВО. Также гостями Москвы стали около трёх тысяч детей с родителями из Донецка, Луганска, Мариуполя, Запорожья и Херсона, а также из семей мобилизованных, которые проживают в других субъектах федерации. Для них провели обзорную экскурсию по городу, организовали посещение ВДНХ, Измайловского Кремля.
Уже традиционно основным центром притяжения горожан и гостей столицы в новогодние праздники стал фестиваль «Путешествие в Рождество». На его площадках по всей Москве побывали более пяти миллионов посетителей. Кроме того, свыше 6,7 миллиона человек отдохнули в московских парках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Здание для Эрмитажа в Калужской области отреставрируют к середине 2024 года
- Польша создаст новую дивизию на востоке страны
- В США заявили о демонстрации Путиным своим указом истинного лица Зеленского
- Москалькова встретится с украинским омбудсменом в Турции
- Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
- Сборы «Чебурашки» превысили 3 млрд рублей
- Флурон: Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом отмечены в РФ
- В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
- Вышел первый трейлер четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины»
- Россия увеличила экспорт муки в 3,5 раза за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru