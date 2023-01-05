Собянин рассказал о планах строительства в Москве более 230 соцобъектов в 2023-2025 годах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах 2022 года в сфере строительства в столице, в том числе о новых социальных объектах и планах их возведения в ближайшие годы.

В прошедшем году в Москве ввели в эксплуатацию 54 здания школ и детских садов, 17 зданий медучреждений, 21 спортивный объект, шесть объектов культуры.

«Правительство Москвы оперативно поддержало строительную индустрию, максимально ускорив финансирование городских строек. При нашем непосредственном участии были оперативно разработаны и приняты законы, снявшие множество избыточных ограничений в сфере строительства и инвестиций. А правительство России и Центральный банк оперативно перезапустили программы льготного ипотечного кредитования. В результате в 2022 году в столице ввели в эксплуатацию 13,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 6,9 млн кв. м жилья», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, с 2011 по 2022 год было введено в эксплуатацию 119 млн кв. м недвижимости, в том числе 50,8 млн кв. м жилья. Важные успехи состоялись в программе реновации жилфонда, уже более 100 тысяч москвичей переехали в новые дома либо заканчивают переселение. С 2018 года для жителей расселяемых пятиэтажек построили 228 современных и комфортных домов общей площадью 3,1 млн кв. м.

Собянин подчеркнул, что столичные власти отладили до автоматизма механизм переселения, утвердили необходимую градостроительную документацию, сформировали мощную строительную индустрию и подобрали достаточное количество стартовых площадок. Это позволило ускорить реализацию программы реновации. Уже в 2023-2025 годах для переселения планируют построить более 5,4 млн кв. м нового жилья.

За 2011-2022 годы в Москве построили 900 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 526 зданий школ и детских садов, 132 объекта здравоохранения, 178 спортивных объектов, 64 объекта культуры. Власти столицы планируют в 2023-2025 гг. построить более 230 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов, которые будут служить многим поколениям москвичей.

