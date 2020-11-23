Сергей Собянин открыл новую станцию «Ховрино» будущего МЦД-3

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию «Ховрино» на Октябрьской железной дороге. Станция войдет в состав будущего МЦД-3.

По словам градоначальника, на будущем МЦД-3 сейчас находится действующий вокзал железной дороги. Этот объект призван улучшить транспортное сообщение для жителей Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино.

Собянин уточнил, что новый транспортный объект будет интегрирован в будущую высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга.

В свою очередь, глава РЖД подчеркнул новый уровень комфорта и подвижной состав объектов МЦД. По словам Белозерова, время движения по новому диаметру МЦД-3 составит больше часа, и порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург.

Строительство новой железнодорожной станции «Ховрино» было начато в 2017 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Пересадка со станции «Ховрино» на метро или пригородный автобус займет около пяти минут. Планируется, что станцией будут пользоваться 15 тыс. пассажиров в сутки, а к 2030 году суточный пассажиропоток вырастет еще на 10 тысяч человек.

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МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» протяженностью 85 км свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское. На этом диаметре планируется построить 42 станции.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что новый железнодорожный вокзал появится в столице весной 2021 года, который на данный момент возводится на базе транспортно-пересадочного узла «Черкизово», передает RT.


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Фото: М. Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы
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