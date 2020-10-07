Сенатор Святенко отметила успешность городской программы «Московское долголетие»

Создавать во всех регионах России программы с обучающими, спортивными и творческими занятиями для людей старшего поколения по примеру «Московского долголетия» призвала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Она подчеркнула, что повышение качества и продолжительности жизни старшего поколения является важной общенациональной целью, а россиянам старшего возраста должны быть предоставлены возможности для активного долголетия.

«Москва — один из регионов России, где подобная программа успешно реализуется. Сотни тысяч граждан уже стали участниками проектов «Московское долголетие», «Старшее поколение», а также посетителями городского клубного пространства «Мой социальный центр».

Святенко напомнила, что программа «Московское долголетие» стартовала в 2018 году. Сейчас она объединяет более 205 тысяч москвичей старшего возраста, а также более семи с половиной тысяч преподавателей, работающих по 30 направлениям. В их числе компьютерная грамотность, скандинавская ходьба, творческие занятия, обучение иностранным языкам и многое другое.