Сенатор Святенко отметила успешность городской программы «Московское долголетие»
Создавать во всех регионах России программы с обучающими, спортивными и творческими занятиями для людей старшего поколения по примеру «Московского долголетия» призвала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Она подчеркнула, что повышение качества и продолжительности жизни старшего поколения является важной общенациональной целью, а россиянам старшего возраста должны быть предоставлены возможности для активного долголетия.
«Москва — один из регионов России, где подобная программа успешно реализуется. Сотни тысяч граждан уже стали участниками проектов «Московское долголетие», «Старшее поколение», а также посетителями городского клубного пространства «Мой социальный центр».
Святенко напомнила, что программа «Московское долголетие» стартовала в 2018 году. Сейчас она объединяет более 205 тысяч москвичей старшего возраста, а также более семи с половиной тысяч преподавателей, работающих по 30 направлениям. В их числе компьютерная грамотность, скандинавская ходьба, творческие занятия, обучение иностранным языкам и многое другое.
Между тем, в конце сентября в Подмосковье клубы для людей старшего поколения «Активное долголетие» временно ушли в онлайн после, того как власти региона рекомендовали им по возможности оставаться дома. Занятия продолжатся в удаленном режиме.
Клубы также были закрыты во время первой волны коронавируса. Они вернулись к работе 1 августа.
Ранее участники проекта «Активное долголетие» выбрали любимые города Подмосковья. Самыми посещаемыми городами стали Коломна, Дмитров и Сергиев Посад. Кроме того, по словам главы регионального комитета по туризму Натальи Галкиной, активнее всего на экскурсии в другие города ездят пожилые люди из Королева, Балашихи и Долгопрудного.
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