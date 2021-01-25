Сенатор Святенко: Добровольчество и волонтерство становится образом жизни для многих жителей столицы

Для многих жителей столицы добровольчество и волонтерство становится образом жизни. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

«Ежедневно ребята помогают жителям Москвы: покупают продукты, выгуливают домашних животных, а порой, чтобы помочь, бывает достаточно просто общения, которого так не хватает многим», - сказала сенатор в беседе с АГН «Москва».

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Святенко посетила крупнейший центр поддержки волонтерского движения в России «Мосволонтер», объединяющий более 100 тыс. волонтеров. Она побывала в call-центре и лично созвонилась с заявителями, жителями районов Люблино и Марьино Юго-восточного округа Москвы, которые оставили обращение с просьбой помочь купить продукты.

Выполнить заявку, купить продукты и доставить тяжелые сумки до двери квартиры помогли студенты столичных вузов и члены Студенческого парламентского клуба Москвы.

Ранее сообщалось, что свыше пятисот волонтеров присоединились к выездным бригадам медиков, которые прививают жителей Москвы от коронавируса, передает РЕН ТВ. Они отвечают на вопросы граждан и поддерживают врачей.

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ФОТО: пресс-служба Инны Святенко
ТЕГИ:Волонтеры
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