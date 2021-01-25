Собянин рассказал об участии студентов-медиков в борьбе с пандемией
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией.
«Отдельное спасибо студентам-медикам, которые реально плечом к плечу с врачами боролись с COVID, переживали боль, страдания пациентов, горечь от утраты близких и родных. Конечно, во многом благодаря вашим усилиям вся система здравоохранения функционирует нормально, оказывая экстренную помощь с одной стороны, с другой стороны - обеспечивая качественную и доступную помощь больным COVID», - сказал Собянин во время встречи со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей в резервном госпитале для больных ковидом на ВДНХ.
Градоначальник поздравил учащихся с Днем российского студенчества. Также Собянин объявил, что пандемия пошла на спад и ограничения в Москве постепенно снимаются.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Вы видите, что мы начали постепенно, шаг за шагом открывать город для нормальной жизни», - сказал мэр столицы.
В первую волну заболеваемости коронавирусом весной-летом 2020 года в городские больницы и поликлиники пришли трудиться более 8 тыс. студентов и ординаторов, сообщила пресс-служба мэрии и правительства Москвы. Во вторую волну осенью-зимой их число увеличилось до 11 тыс. человек. Сейчас в медучреждениях Москвы продолжают трудиться почти 4 тыс. студентов и ординаторов.
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