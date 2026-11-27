«Арктика — это не просто ресурсная кладовая. Это стратегическая территория, через которую проходят маршруты, определяющие будущее мировой логистики. Россия обладает здесь уникальными позициями: самая большая в мире преференциальная зона площадью 5 миллионов квадратных километров, атомный ледокольный флот, опыт освоения территорий в экстремальных условиях. Всё это — конкурентное преимущество, которое нужно капитализировать», — заявил парламентарий.

За пять лет в Арктической зоне стартовало более тысячи новых проектов с государственной поддержкой. Грузопоток по Северному морскому пути в 2025 году составил 37 млн тонн — почти вдвое больше, чем в 2018 году. На 2026 год прогнозируется рост до 38–42 млн тонн. В портфель единого проекта развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора уже вошли 271 инвестиционный и инновационный проект общей стоимостью более 32 трлн рублей, причём свыше 90% этой суммы должны составить внебюджетные инвестиции.

«Частный бизнес готов вкладываться — и это принципиально важно. Государство создаёт условия, бизнес приходит с деньгами и технологиями. Именно такая модель позволяет осваивать арктические территории в том масштабе, который раньше казался невозможным», — подчеркнул Ролик.

Ранее Ролик сообщил, что резиденты экономических зон Дальнего Востока и Арктики заплатили ещё 126 млрд рублей налогов.

