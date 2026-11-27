Сенатор Ролик: Инвестиции в Арктику достигнут 30 триллионов рублей
Общий объём инвестиций в Арктическую зону России на ближайшие десять лет запланирован на уровне 30 трлн рублей. Сенатор от Приморского края Александр Ролик заявил НСН, что разворот к арктическому развитию стал одним из ключевых приоритетов государственной политики.
«Арктика — это не просто ресурсная кладовая. Это стратегическая территория, через которую проходят маршруты, определяющие будущее мировой логистики. Россия обладает здесь уникальными позициями: самая большая в мире преференциальная зона площадью 5 миллионов квадратных километров, атомный ледокольный флот, опыт освоения территорий в экстремальных условиях. Всё это — конкурентное преимущество, которое нужно капитализировать», — заявил парламентарий.
За пять лет в Арктической зоне стартовало более тысячи новых проектов с государственной поддержкой. Грузопоток по Северному морскому пути в 2025 году составил 37 млн тонн — почти вдвое больше, чем в 2018 году. На 2026 год прогнозируется рост до 38–42 млн тонн. В портфель единого проекта развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора уже вошли 271 инвестиционный и инновационный проект общей стоимостью более 32 трлн рублей, причём свыше 90% этой суммы должны составить внебюджетные инвестиции.
«Частный бизнес готов вкладываться — и это принципиально важно. Государство создаёт условия, бизнес приходит с деньгами и технологиями. Именно такая модель позволяет осваивать арктические территории в том масштабе, который раньше казался невозможным», — подчеркнул Ролик.
Ранее Ролик сообщил, что резиденты экономических зон Дальнего Востока и Арктики заплатили ещё 126 млрд рублей налогов.
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