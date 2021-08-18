Селевой поток сошёл с вулкана на Камчатке
На Камчатке с вулкана сошел селевой поток. В данный момент спасатели узнают, были ли рядом туристы, передает "Говорит Москва".
По сообщениям МЧС, грязевая масса образовала затор, в котором начала скапливаться талая вода из ледников. Спасатели не исключают повторного схода селевого потока и советуют не приближаться к Мутновскому вулкану в ближайшие дни.
Ранее самый северный из действующих вулканов Камчатки – Шивелуч – начал извергать лаву после резкого повышения своей активности. Об этом рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Там отметили, что активность вулкана повысилась после землетрясения, произошедшего 29 июля в районе Аляски, магнитуда составила 8,2.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов
- В Минцифры сообщили о планах заменить бумажный паспорт смарт-картой
- Селевой поток сошёл с вулкана на Камчатке
- У скандального американского производителя опиоидов нашли акционеров из России
- Российские поставщики сообщили о росте цен на перевозку продуктов до 160%
- Опрос: Более 20% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь
- Экс-глава МИД Украины счел опасной встречу Зеленского и Меркель
- Советник Зеленского назвал бессмысленным построение демократии на Украине
- На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
- Мощный выброс сероводорода зафиксировали в Челябинске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru