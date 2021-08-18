Селевой поток сошёл с вулкана на Камчатке

На Камчатке с вулкана сошел селевой поток. В данный момент спасатели узнают, были ли рядом туристы, передает "Говорит Москва".

По сообщениям МЧС, грязевая масса образовала затор, в котором начала скапливаться талая вода из ледников. Спасатели не исключают повторного схода селевого потока и советуют не приближаться к Мутновскому вулкану в ближайшие дни.

Ранее самый северный из действующих вулканов Камчатки – Шивелуч – начал извергать лаву после резкого повышения своей активности. Об этом рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Там отметили, что активность вулкана повысилась после землетрясения, произошедшего 29 июля в районе Аляски, магнитуда составила 8,2.



