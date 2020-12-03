Счетная палата указала основной источник загрязнения Волги

В документе отмечается, что с 1990-х годов сброс сточных вод в Волгу уменьшился более чем в два раза, однако качество воды в бассейне реки не улучшилось. По данным экспертов, проводивших оценку, на протяжении десятилетий водам в бассейне реки присваивается 3 и 4 класс качества, это "загрязненная" и "грязная".

По информации аудиторов, самая тяжелая ситуация сложилась в реках Москва и Клязьма. В пробах воды были обнаружены соединения железа, меди, нефтепродукты, фенолы и многие другие опасные вещества. Агентство передает, что более 45 % загрязненных сточных вод в волжском бассейне произвели предприятия ЖКХ Москвы (31,6%), Нижнего Новгорода (6,1%), Самары (4,1%) и Казани (3,9%).

Проект "Оздоровление Волги" предусматривает снижение неконтролируемых стоков, однако, как указано в отчете, порядок действий для достижения нужного результата не утвержден. В документе отмечается, что это значительно снижает эффективность проекта.