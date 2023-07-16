Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС
Каховская гидроэлектростанция на Днепре будет восстановлена. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.
По его словам, ГЭС восстановят, когда позволит военная обстановка. Он обратил внимание на важность водохранилища в Каховском гидроэнергетическом узле. Производство электричества играет второстепенную роль, отметил Сальдо.
Врио губернатор заявил, что от ГЭС зависит орошение степей в Херсонской и Запорожской областях и развитие сельского хозяйства в этих регионах.
Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. Вода затопила десятки населенных пунктов. Погибли 55 человек, передает «Радиоточка НСН».
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