Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС

Каховская гидроэлектростанция на Днепре будет восстановлена. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

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По его словам, ГЭС восстановят, когда позволит военная обстановка. Он обратил внимание на важность водохранилища в Каховском гидроэнергетическом узле. Производство электричества играет второстепенную роль, отметил Сальдо.

Врио губернатор заявил, что от ГЭС зависит орошение степей в Херсонской и Запорожской областях и развитие сельского хозяйства в этих регионах.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. Вода затопила десятки населенных пунктов. Погибли 55 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапорожьеХерсонГЭС

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