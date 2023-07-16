Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС

По его словам, ГЭС восстановят, когда позволит военная обстановка. Он обратил внимание на важность водохранилища в Каховском гидроэнергетическом узле. Производство электричества играет второстепенную роль, отметил Сальдо.

Врио губернатор заявил, что от ГЭС зависит орошение степей в Херсонской и Запорожской областях и развитие сельского хозяйства в этих регионах.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. Вода затопила десятки населенных пунктов. Погибли 55 человек, передает «Радиоточка НСН».

