Сальдо пообещал напоить россиян вином и коньяком Херсонщины

Вино и коньяк, произведенные из винограда, выращенного на территории Херсонской области, в будущем должны занять положенное им достойное место на столах жителей России. Уверенность в этом выразил глава региона Владимир Сальдо.

Как рассказал губернатор aif.ru на полях Восточного экономического форума, на Херсонщине в данный момент имеются трудности с производством вина и коньяка. Дело в том, что все винодельческие предприятия, как правило, располагались вдоль Днепра и на Правобережье реки.