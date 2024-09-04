Сальдо пообещал напоить россиян вином и коньяком Херсонщины

Вино и коньяк, произведенные из винограда, выращенного на территории Херсонской области, в будущем должны занять положенное им достойное место на столах жителей России. Уверенность в этом выразил глава региона Владимир Сальдо.

Как рассказал губернатор aif.ru на полях Восточного экономического форума, на Херсонщине в данный момент имеются трудности с производством вина и коньяка. Дело в том, что все винодельческие предприятия, как правило, располагались вдоль Днепра и на Правобережье реки.

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По словам Сальдо, виноград, который выращивается на площадях вдоль Днепра, традиционно поставляется в соседние регионы, а также в Крым. Губернатор назвал вино и коньяк «жемчужинами и изюминками» полей Херсонской области.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в июле Сальдо своим указом ввел запрет на розничную торговлю алкоголем, а также продажу спиртного в заведениях общепита в 15-километровой зоне вдоль линии соприкосновения с украинскими войсками.

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Фото: tsimlawines.ru
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