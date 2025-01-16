У берегов Ялты обнаружили и ликвидировали пятно мазута

Небольшое пятно мазута обнаружили у берегов Ялты, загрязнение устранили. Об этом написала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова в Telegram-канале.

«В городском округе Ялта выявлен 1 факт обнаружения нефтепродуктов (80 кв.м в акватории) и подтверждено наличие 1 факта мазута на о. Тузла (2,55 км)», — подчеркнула чиновница.

Обнаруженное пятно ликвидировали, кроме того, было очищено 650 м береговой линии на острове. Мониторинг прибрежной зоны и акватории продолжается.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что ситуация с выбросами мазута в республике может ухудшиться. По его словам, с 21 декабря по 8 января в регионе устранили 44 загрязнения и очистили 84 км побережья, напоминает «Свободная пресса».

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