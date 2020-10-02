С начала года в Подмосковье инвестировали 7 миллиардов рублей

Он добавил, что из-за пандемии пришлось приостановить работу примерно над 30 инвестиционными проектами. По его словам, многие потенциальные инвесторы просто не смогли приехать в регион.

«У Корпорации развития Московской области сейчас в работе 122 инвестпроекта. Это немало. Из них 33 определились с площадками и 89 на стадии подбора. И вот из этих 89 примерно треть приостановлена в связи с пандемией», – пояснил собеседник «Радио 1».

Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании во главе с президентом России Владимиром Путиным объявила, что Московская область поднялась на две позиции в рейтинге и теперь находится на пятом месте.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион постарается подняться ещё выше.

