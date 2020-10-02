С начала года в Подмосковье инвестировали 7 миллиардов рублей
Несмотря на коронавирус, инвесторы вложили в развитие Подмосковья семь миллиардов рублей, сообщил замгендиректора по привлечению и сопровождению клиентов Корпорации развития Московской области Александр Федоров.
Эту сумму инвестировали 14 человек. Менеджер заявил, что относится с оптимизмом к тому, какие достижения удастся достичь региону.
Он добавил, что из-за пандемии пришлось приостановить работу примерно над 30 инвестиционными проектами. По его словам, многие потенциальные инвесторы просто не смогли приехать в регион.
«У Корпорации развития Московской области сейчас в работе 122 инвестпроекта. Это немало. Из них 33 определились с площадками и 89 на стадии подбора. И вот из этих 89 примерно треть приостановлена в связи с пандемией», – пояснил собеседник «Радио 1».
Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании во главе с президентом России Владимиром Путиным объявила, что Московская область поднялась на две позиции в рейтинге и теперь находится на пятом месте.
В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион постарается подняться ещё выше.
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