С 1 июня строительные отходы в Подмосковье нельзя перемещать без спецразрешения

С 1 июня подмосковные застройщики, технические заказчики, транспортные компании и управляющие организации смогут перевозить строительные отходы лишь при наличии специального цифрового разрешения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

При этом получить разрешение можно на региональном портале госуслуг. Контролировать процесс перевоза строительного мусора будут при помощи автоматизированных систем. Соответствующий документ выдается бесплатно в течение семи рабочих дней. Выдача возможна для юридических лиц и ИП.

Министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар отметил, что в случае принятого решения документ поступит напрямую в личный кабинет заявителя. Зампред регионального правительства, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин добавил, что эта мера призвана приблизить Подмосковье к "цивилизованной" системе обращения со строительными отходами.

По мнению Рымара, цифровизация поможет сохранить порядок в лесах и избежать скопления строительного мусора и несанкционированных свалок. Сейчас на территории области есть 11 площадок для утилизации стройотходов, в ближайшем будущем появятся еще четыре, передает "Радио 1".

