РЖД открыли сквозное движение по БАМу после ремонтных работ
Сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали открыли после восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Ранее в районе поселка Холодное в Бурятии вышла на пойму река между железной и автомобильной дорогами. В результате произошел подмыв моста, был поврежден 1 километр полотна. В регионе ввели режим ЧС, напоминает RT.
«После завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов», — указали в РЖД.
Для ликвидации ЧП и возобновления железнодорожного сообщения привлекали более 250 специалистов, 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru