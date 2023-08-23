РЖД открыли сквозное движение по БАМу после ремонтных работ

Ранее в районе поселка Холодное в Бурятии вышла на пойму река между железной и автомобильной дорогами. В результате произошел подмыв моста, был поврежден 1 километр полотна. В регионе ввели режим ЧС, напоминает RT.

«После завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов», — указали в РЖД.

Для ликвидации ЧП и возобновления железнодорожного сообщения привлекали более 250 специалистов, 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.

