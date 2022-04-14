Семь человек пострадали при обстреле в Брянской области

Семь человек, в числе которых беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

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По его данным, состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое, еще троих – как тяжелое.

Сообщается, что снаряды попали в жилые дома приграничного с Украиной поселка Климово.

Ранее сегодня погрануправление ФСБ заявило, что в Брянской области со стороны Украины был обстрелян погранпункт и что в результате никто не пострадал. По данным ведомства, повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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