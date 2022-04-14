Семь человек пострадали при обстреле в Брянской области
Семь человек, в числе которых беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы.
По его данным, состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое, еще троих – как тяжелое.
Сообщается, что снаряды попали в жилые дома приграничного с Украиной поселка Климово.
Ранее сегодня погрануправление ФСБ заявило, что в Брянской области со стороны Украины был обстрелян погранпункт и что в результате никто не пострадал. По данным ведомства, повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам.
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