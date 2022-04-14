Семь человек пострадали при обстреле в Брянской области

По его данным, состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое, еще троих – как тяжелое.

Сообщается, что снаряды попали в жилые дома приграничного с Украиной поселка Климово.

Ранее сегодня погрануправление ФСБ заявило, что в Брянской области со стороны Украины был обстрелян погранпункт и что в результате никто не пострадал. По данным ведомства, повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам.

