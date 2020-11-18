Мень не признал вину в хищении бюджетных средств

Бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень не признал вину в хищении бюджетных денег и назвал предъявлемые ему обвинения недоразумением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Меня Мурада Мусаева.

Как ожидается, в скором времени суд определит меру пресечения, предполагающую запрет определенных действий. Мусаев отметил, что его подзащитный не собирается совершать действия против интересов правосудия, однако рассчитывает, что запреты не будут избыточными.

В настоящее время Мень находится в следственном изоляторе. Его задержали после допроса. Экс-губернатор Ивановской области обвиняется в растрате 700 миллионов рублей из бюджета региона. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

