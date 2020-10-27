Новый глава ростовского минздрава признался в отсутствии информации о нехватке кислорода при ИВЛ в больнице №20

В минздраве Ростовской области не знают, имела ли место гибель коронавирусных больных в больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода ИВЛ, о которой сообщили местные СМИ. Об этом на пресс-конференции НСН «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?» рассказал и.о. министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат.

«Если трагедия имела место, то это сфера деятельности правоохранительных органов. Мы не можем провести проверку внутри муниципального образования. Но была создана комиссия лечебных учреждения и областных органов для проведения проверки», - сказал Крат.

По его данным, заболеваемость коронавирусом в Ростовской области ниже, чем в среднем по России.

«В Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией остается достаточно напряженной. Всего заразились 29329 человек, в том числе 311 в последние сутки. Более 79% заболевших выздоровели. Общий уровень заболеваемости чуть нижи среднероссийского - 699 на 100 тысяч населения. Заполнено пациентами примерно 78% больничных коек. Но бывают пиковые моменты, когда заполненность достигает 100%. Сейчас 170 человек в области находятся в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке. В больницах имеется 698 аппаратов ИВЛ», - пояснил чиновник.

В ходе пресс-конференции НСН «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?» стало известно об увольнении главы минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой.

Неделю назад в ростовских СМИ сообщалось о массовой гибели больных на ИВЛ из-за отсутствия кислорода в ковидном госпитале городской больницы №20. Речь шла о смерти как минимум 13 человек. Власти города опровергали проблемы с поставками кислорода в больницу.