Росстат назвал регионы с наибольшим оттоком населения
Внутренняя миграция в России по итогам прошлого года оказалась на минимальном уровне за последние девять лет, наибольший отток населения зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что чаще всего место жительства меняют женщины трудоспособного возраста.
При этом миграционный прирост заметен в Севастополе, Ленинградской и Калининградской областях.
Ранее в сервисе OneTwoTrip назвали самые популярные российские города для поездок с детьми в начале осени. Ими оказались Сочи, Москва, Симферополь и Анапа, передает «Газета.Ru».
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