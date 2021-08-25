Росстат назвал регионы с наибольшим оттоком населения

Внутренняя миграция в России по итогам прошлого года оказалась на минимальном уровне за последние девять лет, наибольший отток населения зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что чаще всего место жительства меняют женщины трудоспособного возраста.