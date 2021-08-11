Росприроднадзор заявил об угрозе потери минеральных источников на Кавказе
Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с многочисленными нарушениями. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства, передает РИА Новости.
По ее словам, на данный момент уже непригоден для питья верхний горизонт воды, происходит потеря уникального природного ресурса.
Радионова отметила, что фактически Кавказ теряет источники уникальной, минеральной воды. Она подчеркнула, что курорт нуждается в большей охране, а небольшие лицензионные участки лишь приводят к росту антропогенной нагрузки на грунт. Происходит миграция воды в другие горизонты, в результате чего она загрязняется другими веществами.
Глава Росприроднадзора добавила, что ведомство сейчас готовит доклад по городам региона, где добывают унимкальную минеральную воду - Ессентукам, Пятигорску, Кисловодску, Минеральным Водам. Специалисты, обследовав более двух десятков скважин, обнаружили 699 нарушений в их эксплуатации. Многие скважины нуждаются в модернизации.
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