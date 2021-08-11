Росприроднадзор заявил об угрозе потери минеральных источников на Кавказе

Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с многочисленными нарушениями. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент уже непригоден для питья верхний горизонт воды, происходит потеря уникального природного ресурса.