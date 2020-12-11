Росприроднадзор: В сбрасываемых в Байкал стоках выявлено превышение ПДК в 400 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в стоках, которые сбрасывали в Байкал, была превышена в 400 раз. Об этом в своем Instagram сообщил Росприроднадзор. Ведомство зафиксировал сброс в озеро неочищенных стоков надшламовых вод, откачанных из карт-накопителей, в которых хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Отмечается, что Росприроднадзор подавал иск с требованием запретить муниципальному предприятию, эксплуатирующему канализационно-очистные сооружения города Байкальска, сбрасывать в Байкал стоки надшламовых вод.
Иск был удовлетворен, а решение вступило в силу, пишет ТАСС.
Между тем, глава Байкальска Василий Темгеневский отметил, что в Байкал после двухэтапной очистки сбрасывали стоки надшламовых вод. Их откачивали из накопителей из-за того, что карты с отходами БЦБК были переполнены. Сначала стоки очищали на локальной установке, затем отправляли на очистку в городские канализационно-очистные сооружения, после чего сбрасывали в Байкал.
Он добавил, что работа по понижению уровня надшламовых вод в накопителях с отходами была завершена еще летом. Поэтому, как отметил Темгеневский, на момент вынесения судебного решения сбросы уже не производись. Он не считает, что Байкал могли загрязнить именно стоки надшламовых вод, сброшенные из КОС. По словам Темгеневского, канализационно-очистные сооружения города «работают качественно».
А ранее стало известно, что реку, впадающую в приток Байкала в Бурятии, загрязнили аварийные очистные сооружения, расположенные на реке Ара-Кижа. Об этом сообщали РИА Новости со ссылкой на природоохранную прокуратуру.
Нормативы загрязняющих веществ в ней превышены в 25 раз. Это связано с ненадлежащим техническим состоянием очистных сооружений в селе Горхон. Они были введены в эксплуатацию еще в 1973 году, а около семи лет назад органами местного самоуправления был установлен факт аварийного состояния оборудования и износа очистных сооружений.
Бездействие местной администрации признано Советским районным судом Улан-Удэ незаконным.
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