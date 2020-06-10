Росприроднадзор назвал вероятную причину утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Причиной утечки топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты, на которой установлен резервуар с нефтепродуктами. Это было установлено в ходе проведения осмотра территории ТЭЦ-3. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росприроднадзор.

Отмечается, что просадка привела к отрыву дна резервуара от бетонных стенок, передает RT.

В Госдуме уверены, что природа под Норильском не скоро восстановится после ЧП

Ранее сегодня СК сообщил о задержании ряда начальников ТЭЦ, передает РИА ФАН.

Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске произошел 29 мая. Сейчас специалисты продолжают бороться с последствиями.

Накануне сообщалось, что масштаб экологической катастрофы под Норильском после утечки топлива разрастается. Нефтепродукты вышли за оборудованную преграду, его следы уже обнаружили в уникальном ледниковом озере Пясино.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: пресс-служба "Роскосмос"
ТЕГИ:РосприроднадзорКрасноярский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры