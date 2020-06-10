Росприроднадзор назвал вероятную причину утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Причиной утечки топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты, на которой установлен резервуар с нефтепродуктами. Это было установлено в ходе проведения осмотра территории ТЭЦ-3. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росприроднадзор.

Отмечается, что просадка привела к отрыву дна резервуара от бетонных стенок, передает RT.