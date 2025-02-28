В центре реабилитации Якутии у 70 пациентов выявили симптомы кишечной инфекции
Симптомы кишечной инфекции выявили у 70 пациентов республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутии. Об этом заявил Минздрав региона.
Отмечается, что в ведомство поступила информация о выявлении 70 человек, в том числе 21 ребенка, с симптомами заболевания. Врачи-инфекционисты осматривают пациентов и уточняют диагнозы.
«Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», - указали в Минздраве.
Управление Роспотребнадзора по Якутии проводит эпидемиологическое расследование.
Ранее СМИ сообщили, что кишечную инфекцию обнаружили у 40 постояльцев хостела в Москве. Большинство пострадавших - приезжие из Средней Азии, которые работали на стройке неподалеку, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru