Роспотребнадзор опроверг информацию об обнаружении индийского коронавируса в Ульяновске
Штамм коронавируса, который был выявлен у иностранных студентов Ульяновского государственного университета не является индийским, сообщает пресс-служба ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
В сообщении говорится, что «анализ последовательностей геномов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к индийскому штамму». Кроме того, отсутствуют данные, подтверждающие, что именно эти изоляты представляют большую опасность, чем обычный COVID-19.
Ранее «Известия» со ссылкой на региональный минздрав сообщили, что у 16 индийских студентов из университета в Ульяновске выявлены первые носители индийского штамма коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru