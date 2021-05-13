Роспотребнадзор опроверг информацию об обнаружении индийского коронавируса в Ульяновске

Штамм коронавируса, который был выявлен у иностранных студентов Ульяновского государственного университета не является индийским, сообщает пресс-служба ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что «анализ последовательностей геномов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к индийскому штамму». Кроме того, отсутствуют данные, подтверждающие, что именно эти изоляты представляют большую опасность, чем обычный COVID-19.

Ранее «Известия» со ссылкой на региональный минздрав сообщили, что у 16 индийских студентов из университета в Ульяновске выявлены первые носители индийского штамма коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:РоспотребнадзорСтудентыУльяновскКоронавирус
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