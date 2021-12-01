Роспотребнадзор назвал самые пораженные ВИЧ регионы России
Больше всего случаев ВИЧ-инфекции отмечается в регионах Урала, Поволжья, Сибири, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, выступая на тематической пресс-конференции сообщает ТАСС.
По словам эксперта, ситуация в столице остается не ясной, так как цифры поступают лишь по жителям, имеющим регистрацию в городе, а в Москве много людей без регистрации с ВИЧ-инфекцией.
«С начала 2021 года в стране было зарегистрировано порядка 54 тыс. новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, при этом где-то 23 тыс. человек умерли за этот период», - подчеркнул специалист.
Покровский привел статистику согласно которой, всего за весь период наблюдения в России выявлены более 1,5 миллиона случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Более 400 тысяч человек скончались. Порядка 70% заражений происходит половым путем, добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что обнаружен новый штамм ВИЧ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru