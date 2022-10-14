Грузовое движение по Крымскому мосту планируется открыть 15 октября

По словам чиновника, теперь грузовые машины будут допускать на мост только при осмотре.

В минувшую субботу на Крымском мосту была взорвана фура, в результате теракта загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части переправы, и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.





