Грузовое движение по Крымскому мосту планируется открыть 15 октября

Грузовое движение по Крымскому мосту планируется открыть к вечеру 15 октября. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Хуснуллин.

В офисе Зеленского вновь заговорили о планах разрушить Крымский мост

По словам чиновника, теперь грузовые машины будут допускать на мост только при осмотре.

В минувшую субботу на Крымском мосту была взорвана фура, в результате теракта загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части переправы, и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.



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