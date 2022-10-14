Грузовое движение по Крымскому мосту планируется открыть 15 октября
14 октября 202219:23
Грузовое движение по Крымскому мосту планируется открыть к вечеру 15 октября. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Хуснуллин.
По словам чиновника, теперь грузовые машины будут допускать на мост только при осмотре.
В минувшую субботу на Крымском мосту была взорвана фура, в результате теракта загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части переправы, и частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.
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14 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru