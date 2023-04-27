Мишустин: кабмин утвердил программу развития новых регионов
Правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Глава правительства анонсировал перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий регионов. Мишустин сообщил о планах восстановить производственные фонды, сформировать условия для роста благосостояния местных жителей.
Премьер-министр отметил, что системы здравоохранения, образования, социальной защиты и спорта предстоит создавать практически заново. Он уточнил, что ряд необходимых законов уже принят.
Президент Владимир Путин 27 апреля утвердил порядок выдворения из России жителей новых регионов. Мера касается тех, кто создает угрозу национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru