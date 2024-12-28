Росавиация: В Казани введены временные ограничения на работу аэропорта

Работа аэропорта Казани временно ограничена. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Сочи и Казани ввели временные ограничения

Меры были введены с 06:00 мск в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал пресс-секретарь в Telegram.

Согласно данным онлайн-табло, на фоне ограничений в воздушной гавани Казани перенесли 25 рейсов.

Аналогичные меры вводились в казанском аэропорту днем ранее, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:АэропортКазаньРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры