Росавиация: В Казани введены временные ограничения на работу аэропорта
28 декабря 202408:39
Работа аэропорта Казани временно ограничена. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры были введены с 06:00 мск в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал пресс-секретарь в Telegram.
Согласно данным онлайн-табло, на фоне ограничений в воздушной гавани Казани перенесли 25 рейсов.
Аналогичные меры вводились в казанском аэропорту днем ранее, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru