Росавиация в девятый раз продлила ограничения на полеты в приграничные аэропорты
Росавиация девятый раз подряд продлила запрет на работу 11 аэропортов центральной части и юга России. Об этом сообщается на сайте организации.
В сообщении указано, что до трех утра 25 апреля будет действовать режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. Полететь нельзя будет в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Как и в предыдущих случаях, для перевозки пассажиров авиакомпании смогут использовать воздушные гавани близлежащих городов - Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что авиационная промышленность в России развалена, персонала в этой отрасли не хватает, объяснил в пресс-центре НСН.
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