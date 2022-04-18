Росавиация в девятый раз продлила ограничения на полеты в приграничные аэропорты

Росавиация девятый раз подряд продлила запрет на работу 11 аэропортов центральной части и юга России. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении указано, что до трех утра 25 апреля будет действовать режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. Полететь нельзя будет в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Как и в предыдущих случаях, для перевозки пассажиров авиакомпании смогут использовать воздушные гавани близлежащих городов - Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что авиационная промышленность в России развалена, персонала в этой отрасли не хватает, объяснил в пресс-центре НСН.

