Росавиация опровергла информацию о введении ограничений в ряде аэропортов СКФО

Информация о введении ограничений на работу аэропортов Нальчика, Минеральных Вод, Грозного и Владикавказа не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Росавиация опровергла данные о подготовке аэропортов центра и юга к открытию

Ранее Telegram-канале Shot, опубликовал данные о том, что эти аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. По данным Shot, причина в возможной атаке беспилотников.

В Росавиации подчеркнули, что по состоянию на 08:35 мск аэропорты Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ работают в штатном режиме.

Ранее летевший из Иркутска в Уфу лайнер Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной стало недомогание одной из пассажирок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Майшев
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