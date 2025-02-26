Росавиация опровергла информацию о введении ограничений в ряде аэропортов СКФО
Информация о введении ограничений на работу аэропортов Нальчика, Минеральных Вод, Грозного и Владикавказа не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее Telegram-канале Shot, опубликовал данные о том, что эти аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. По данным Shot, причина в возможной атаке беспилотников.
В Росавиации подчеркнули, что по состоянию на 08:35 мск аэропорты Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ работают в штатном режиме.
Ранее летевший из Иркутска в Уфу лайнер Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной стало недомогание одной из пассажирок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru