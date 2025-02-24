Росавиация опровергла данные о подготовке аэропортов центра и юга к открытию

«Распространяемая в медиа информация... не соответствует действительности и является абсолютным фейком», - указали в ведомстве.

В Росавицаии подчеркнули, что о каких-либо изменениях в режиме работы этих воздушных гаваней будет сообщено официально и заблаговременно.

Ранее в Росавиации заявили оп проведении расследования по факту инцидента с самолётом Ан-24, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Хабаровском крае, сообщает RT.

