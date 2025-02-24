Росавиация опровергла данные о подготовке аэропортов центра и юга к открытию
Появившаяся в СМИ информация о якобы срочной подготовке к открытию аэропортов центра и юга России является фейком. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Распространяемая в медиа информация... не соответствует действительности и является абсолютным фейком», - указали в ведомстве.
В Росавицаии подчеркнули, что о каких-либо изменениях в режиме работы этих воздушных гаваней будет сообщено официально и заблаговременно.
Ранее в Росавиации заявили оп проведении расследования по факту инцидента с самолётом Ан-24, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Хабаровском крае, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru