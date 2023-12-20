Росатом: Дальний Восток очищен от радиационно-опасного наследия СССР

Как отметил замглавы госкорпорации, в этом году в регионе утилизировали и перевели в безопасное хранение два последних плавучих ядерных радиационно-опасных объекта, а также полностью вывезли отработанное ядерное топливо.

«На сегодняшний момент накопленный вред исключен, вред для населения и для окружающей среды исключен. Мы совершенно спокойны по поводу радиационной обстановки в этом регионе», — подчеркнул Никипелов.

Кроме того, в ближайшие годы Росатом намерен полностью очистить Северо-Западный регион от опасного советского наследия. Никипелов напомнил, что не так давно завершилась десятилетняя программа утилизации плавучей технической базы «Лепсе» в Мурманской области, обеспечивавшей работу первых атомных ледоколов.

«Пришлось создавать специальное наземное укрытие, строить специальные здания и сооружения, после этого выделять и разделять те части, которые были радиационно-опасными, специально созданными для этого манипуляторами и роботами, потому что нахождение в этой зоне людей физически было невозможно», — поделился замглавы Росатома.

Сейчас госкорпорация продолжает утилизацию отработанного ядерного топлива, накопленного в регионе.

