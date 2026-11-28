Ролик: На Дальнем Востоке построили и модернизировали более двух тысяч социальных объектов
Единая президентская субсидия, действующая в Дальневосточном федеральном округе с 2018 года, дала конкретный измеримый результат: построено и модернизировано более 2 289 объектов, благоустроено 519 общественных территорий и 2 750 дворов. Сенатор от Приморского края Александр Ролик заявил НСН, что эти цифры стали ответом на главный запрос жителей макрорегиона.
«Люди уезжают, когда рядом нет нормальной поликлиники, школы, спортивного зала. Единая президентская субсидия была создана именно для того, чтобы закрыть этот разрыв — и цифры говорят о том, что эта работа дает свои результаты», — заявил парламентарий.
На программу развития ДФО в рамках федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено 136 млрд рублей, на Арктическую зону — ещё 32,6 млрд. Мастер-планами 25 дальневосточных городов предусмотрено более тысячи мероприятий общим объёмом финансирования 3,6 трлн рублей до 2030 года. Параллельно в колледжах ДФО открыто 518 современных мастерских, мобильная медицина охватила почти 1 млн жителей округа.
«Теперь важно не останавливаться. Мастер-планы городов, новые колледжи, мобильная медицина в отдалённых сёлах — это не разовые проекты, а долгосрочная система. Дальний Восток должен стать местом, куда едут, а не откуда уезжают», — подчеркнул Ролик.
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