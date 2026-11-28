«Люди уезжают, когда рядом нет нормальной поликлиники, школы, спортивного зала. Единая президентская субсидия была создана именно для того, чтобы закрыть этот разрыв — и цифры говорят о том, что эта работа дает свои результаты», — заявил парламентарий.

На программу развития ДФО в рамках федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено 136 млрд рублей, на Арктическую зону — ещё 32,6 млрд. Мастер-планами 25 дальневосточных городов предусмотрено более тысячи мероприятий общим объёмом финансирования 3,6 трлн рублей до 2030 года. Параллельно в колледжах ДФО открыто 518 современных мастерских, мобильная медицина охватила почти 1 млн жителей округа.

«Теперь важно не останавливаться. Мастер-планы городов, новые колледжи, мобильная медицина в отдалённых сёлах — это не разовые проекты, а долгосрочная система. Дальний Восток должен стать местом, куда едут, а не откуда уезжают», — подчеркнул Ролик.

