Родителей детей с ДЦП предупредили о росте неквалифицированной медпомощи

В России активно развивается сфера реабилитации людей с детским церебральным параличом, однако нередко с пациентами работают специалисты, не обладающие необходимой квалификацией.

Сегодня появилось много современных методов реабилитации, многие клиники используют лучшие западные практики и это доступно сейчас нашим родителям, С другой стороны, не все специалисты сертифицированы, не все имеют право работать с детьми, сообщила в эфире «Радио 1» руководитель детского реабилитационного центра и благотворительного фонда помощи детям «Солнце моё» Светлана Алентьева.

«Поэтому очень важно, чтобы, выбирая метод реабилитации, семья не просто ориентировалась на чужие отзывы, а всегда проверяла, с кем она работает. Насколько специалисты сертифицированы, есть ли они в реестрах. Потому что по любой методике публикуются списки всех, кто имеет право её практиковать, и каков уровень у каждого специалиста», – сказала Алентьева.

Она отметила, что государственные центры реабилитации сейчас предлагают помощь на очень высоком уровне, однако занятий там недостаточно.

«В бесплатных государственных центрах каждому ребёнку положена одна реабилитация в год. Этого мало. Так как ДЦП не лечится, реабилитация здесь – это регулярная поддерживающая работа, постоянная система занятий», – пояснила она.

Светлана Алентьева добавила, что дополнительные сложности родителей детей с ДЦП связаны с тем, что в России отсутствует «чёткий разработанный маршрут», план действий, могла бы следовать семья, столкнувшаяся с ДЦП. Это увеличивает риск столкнуться с неквалифицированной помощью.

