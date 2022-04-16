Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за пожаров

Режим повышенной готовности вводится в Забайкальском крае из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов, документ опубликован на сайте правительства края.

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«Ввести с 16 апреля 2022 года на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности», — отмечается в постановлении.

С 21 марта в ряде районов Забайкалья был объявлен пожароопасный сезон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарыЗабайкалье
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