Первые природные пожары зафиксировали в Тюменской области

По его словам, по состоянию на 12 апреля зарегистрировано 23 природных пожара в семи муниципальных образованиях области, из них 21 ликвидирован.

«В настоящее время действуют два ландшафтных пожара в Сладковском районе на площади 60 га», – уточнил Михнович.

Он добавил, что основными причинами инцидентов является неконтролируемый пал сухой травы, а также и пожары, переходящие из соседних районов Омской области и Казахстана.

Ранее в Минусинском районе на юге Красноярского края после крупного природного пожара ввели режим ЧС, сообщает RT.

