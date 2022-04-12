Первые природные пожары зафиксировали в Тюменской области
Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович заявил, что в регионе были зафиксированы первые в текущем году случаи природных пожаров, сообщает РИА Новости.
По его словам, по состоянию на 12 апреля зарегистрировано 23 природных пожара в семи муниципальных образованиях области, из них 21 ликвидирован.
«В настоящее время действуют два ландшафтных пожара в Сладковском районе на площади 60 га», – уточнил Михнович.
Он добавил, что основными причинами инцидентов является неконтролируемый пал сухой травы, а также и пожары, переходящие из соседних районов Омской области и Казахстана.
Ранее в Минусинском районе на юге Красноярского края после крупного природного пожара ввели режим ЧС, сообщает RT.
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