Режим повышенной готовности ввели в Омской области

Ранее президент Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в четырех новых регионах и особых режимов в других субъектах РФ. страны. При этом в Омской области был введен уровень базовой готовности.

«В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области», — говорится в указе Буркова.

В регионе введен особый режим работы объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи. Аналогичные меры касаются объектов энергетики и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья населения и для окружающей среды.

