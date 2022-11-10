Режим повышенной готовности ввели в Омской области
Власти Омской области введут режим повышенной готовности на территории региона. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Бурков, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ранее президент Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в четырех новых регионах и особых режимов в других субъектах РФ. страны. При этом в Омской области был введен уровень базовой готовности.
«В целях повышения эффективности деятельности в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с введением на территории Омской области уровня базовой готовности постановляю: ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области», — говорится в указе Буркова.
В регионе введен особый режим работы объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи. Аналогичные меры касаются объектов энергетики и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья населения и для окружающей среды.
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