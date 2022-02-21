Режим ЧС ввели в Пензенской области из-за беженцев из Донбасса
Пензенская область ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Режим позволит обеспечить социальную защиту жителей Донецкой и Луганской областей, организовать для них условия временного проживания на территории Пензенской области. Кроме того, будут приняты меры по временному трудоустройству прибывающих граждан», — говорится в сообщении на сайте кабмина области.
Кроме того, прибывшие из Донбасса дети получат места в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, пишут Известия.
На минувшей неделе из-за обострения ситуации и угрозы боевых действий в Донбассе власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) объявили эвакуацию населения. Пожилых людей, женщин и детей вывезли в Ростовскую область, из-за прибытия беженцев в регионе ввели режим ЧС. Ряд других областей РФ выразил готовность принять жителей Донбасса: в частности, об этом заявили в Приморье, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской, Воронежской, Курской, Рязанской и Амурской областях, отмечает телеканал «360».
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