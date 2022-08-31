Режим ЧС ввели в Чувашии из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Чувашии из-за засухи. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Олега Николаева.
Согласно решению главы Чувашии, режим ЧС регионального характера будет действовать с 31 августа и до особого распоряжения.
Как отметили в пресс-службе, ЧС объявили из-за атмосферной засухи: отсутствия эффективных осадков более 5 мм в сутки при максимальной температуре воздуха более 25 градусов в течение 30 суток подряд.
От жары страдают сельскохозяйственные культуры, прежде всего, картофель, овощи открытого грунта, отавы многолетних трав. Отмечается, что ущерб, который несут хозяйства Чувашии из-за засухи, оценивается в более 67 млн рублей.
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