Режим ЧС ввели в Чувашии из-за засухи

Согласно решению главы Чувашии, режим ЧС регионального характера будет действовать с 31 августа и до особого распоряжения.

Как отметили в пресс-службе, ЧС объявили из-за атмосферной засухи: отсутствия эффективных осадков более 5 мм в сутки при максимальной температуре воздуха более 25 градусов в течение 30 суток подряд.

От жары страдают сельскохозяйственные культуры, прежде всего, картофель, овощи открытого грунта, отавы многолетних трав. Отмечается, что ущерб, который несут хозяйства Чувашии из-за засухи, оценивается в более 67 млн рублей.

