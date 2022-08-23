В ЕК заявили, что Европе грозит самая сильная засуха за 500 лет

Засуха в Европе может оказаться самой сильной за последние 500 лет, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии.

Он также отметил, что данные о нынешней засухе будут подтверждены к концу сезона.

Климатолог не исключил прихода в Россию «европейской» засухи

Этим летом Европа переживает несколько волн аномальной жары. Так, истоки реки Темзы впервые в истории пересохли из-за засухи на фоне аномальной жары в Великобритании. Об этом пишет Guardian.

Аномальная жара и рекордные осадки являются закономерностью изменения климата Земли, заявил ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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