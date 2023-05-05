Режим ЧС введён в лесах Свердловской области из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён в лесах Свердловской области в связи с пожарами. Решение опубликовано на официальном сетевом портале правовой информации субъекта федарации.
Региональный главк МЧС также распространил экстренное предупреждение об аномально жаркой погоде в области до 8 мая включительно. К проблемным факторам добавится шквалистый ветер свыше 15 метров секунду.
Главное управление МЧС по Свердловской области призывает жителей быть предельно осторожными и выполнять рекомендации. На территории региона также с 30 апреля введён в действие особый противопожарный режим. Он предполагает полный запрет на какие-либо действия с открытым огнём.
Природные пожары отмечены в целом ряде регионов РФ. Так, как отмечает RT, в Амурской области режим ЧС из-за возгораний в лесах теперь действует на всей территории.
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