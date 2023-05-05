Режим ЧС введён в лесах Свердловской области из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён в лесах Свердловской области в связи с пожарами. Решение опубликовано на официальном сетевом портале правовой информации субъекта федарации.

Региональный главк МЧС также распространил экстренное предупреждение об аномально жаркой погоде в области до 8 мая включительно. К проблемным факторам добавится шквалистый ветер свыше 15 метров секунду.

Потушен пожар возле бетонного завода на Ставрополье. Видео

Главное управление МЧС по Свердловской области призывает жителей быть предельно осторожными и выполнять рекомендации. На территории региона также с 30 апреля введён в действие особый противопожарный режим. Он предполагает полный запрет на какие-либо действия с открытым огнём.

Природные пожары отмечены в целом ряде регионов РФ. Так, как отмечает RT, в Амурской области режим ЧС из-за возгораний в лесах теперь действует на всей территории.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: 66.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧССвердловская ОбластьПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры