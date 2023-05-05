Режим ЧС введён в лесах Свердловской области из-за пожаров

Главное управление МЧС по Свердловской области призывает жителей быть предельно осторожными и выполнять рекомендации. На территории региона также с 30 апреля введён в действие особый противопожарный режим. Он предполагает полный запрет на какие-либо действия с открытым огнём.

Природные пожары отмечены в целом ряде регионов РФ. Так, как отмечает RT, в Амурской области режим ЧС из-за возгораний в лесах теперь действует на всей территории.

