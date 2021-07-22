Реновация в Подмосковье начнётся с четырёх округов

Новые квартиры в течение двух лет получат около двух с половиной тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, отметив, что это станет возможным благодаря подписанию договора о сотрудничестве между Московской областью и Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Губернатор региона Андрей Воробьев констатировал, что, к сожалению, в Подмосковье до сих пор есть аварийное и ветхое жилье. При этом он отметил, что в Подмосковье в ближайшее время приступят к реализации пяти проектов в Балашихе, Королеве, Пушкино и Раменском. Благодаря этому около 2,5 тыс. человек получат новые квартиры.

Отмечается, что эти проекты — не просто стройка, а целая программа комплексного развития территорий. Новое жилье будут возводить со всей инфраструктурой — парковками, школами и детскими площадками, сообщает «Радио 1».

В Подмосковье представлены новые стандарты строительства жилья

А ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв раскрыл детали программы реновации, которая будет запущена в регионе в 2023 году.

«Самое главное – это доверие жителей», - подчеркнул губернатор.

Также он уточнил, что программа реновации должна затронуть седьмую часть населения региона. Воробьёв пообещал, в случае несогласия с планами властей, вступать в диалог с людьми, вытаскивать их из непригодного для нынешнего времени жилья.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЖильеПодмосковьеСтроительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры