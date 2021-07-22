Реновация в Подмосковье начнётся с четырёх округов
Новые квартиры в течение двух лет получат около двух с половиной тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, отметив, что это станет возможным благодаря подписанию договора о сотрудничестве между Московской областью и Фондом содействия реформированию ЖКХ.
Губернатор региона Андрей Воробьев констатировал, что, к сожалению, в Подмосковье до сих пор есть аварийное и ветхое жилье. При этом он отметил, что в Подмосковье в ближайшее время приступят к реализации пяти проектов в Балашихе, Королеве, Пушкино и Раменском. Благодаря этому около 2,5 тыс. человек получат новые квартиры.
Отмечается, что эти проекты — не просто стройка, а целая программа комплексного развития территорий. Новое жилье будут возводить со всей инфраструктурой — парковками, школами и детскими площадками, сообщает «Радио 1».
А ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв раскрыл детали программы реновации, которая будет запущена в регионе в 2023 году.
«Самое главное – это доверие жителей», - подчеркнул губернатор.
Также он уточнил, что программа реновации должна затронуть седьмую часть населения региона. Воробьёв пообещал, в случае несогласия с планами властей, вступать в диалог с людьми, вытаскивать их из непригодного для нынешнего времени жилья.
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