Реновация в Подмосковье начнётся с четырёх округов

Новые квартиры в течение двух лет получат около двух с половиной тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, отметив, что это станет возможным благодаря подписанию договора о сотрудничестве между Московской областью и Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Губернатор региона Андрей Воробьев констатировал, что, к сожалению, в Подмосковье до сих пор есть аварийное и ветхое жилье. При этом он отметил, что в Подмосковье в ближайшее время приступят к реализации пяти проектов в Балашихе, Королеве, Пушкино и Раменском. Благодаря этому около 2,5 тыс. человек получат новые квартиры.

Отмечается, что эти проекты — не просто стройка, а целая программа комплексного развития территорий. Новое жилье будут возводить со всей инфраструктурой — парковками, школами и детскими площадками, сообщает «Радио 1».