Ремонт дороги к «Гремячему ключу» завершится к осени. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, там появится асфальтированная проезжая часть, тротуары, освещение и две парковки на полторы тысячи мест.

«Эта дорога очень нужна, потому что место пользуется большой популярностью. Также будет построены 2 автомобильные стоянки, что позволит комфортно и удобно разместить все автомобили, на которых приезжают жители, а также при необходимости принять туристический автобус», - цитирует Гержика «Радио 1».

Напомним, в прошлом году по поручению главы региона Андрея Воробьева был реализован первый этап строительства дороги к «Гремячему ключу». Трасса позволит организовать регулярные туристические маршруты, в том числе, в рамках проекта «Золотое кольцо».