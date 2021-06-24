Ремонт дороги к «Гремячему ключу» завершится к осени
Ремонт дороги к «Гремячему ключу» завершится к осени. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, там появится асфальтированная проезжая часть, тротуары, освещение и две парковки на полторы тысячи мест.
«Эта дорога очень нужна, потому что место пользуется большой популярностью. Также будет построены 2 автомобильные стоянки, что позволит комфортно и удобно разместить все автомобили, на которых приезжают жители, а также при необходимости принять туристический автобус», - цитирует Гержика «Радио 1».
Напомним, в прошлом году по поручению главы региона Андрея Воробьева был реализован первый этап строительства дороги к «Гремячему ключу». Трасса позволит организовать регулярные туристические маршруты, в том числе, в рамках проекта «Золотое кольцо».
А ранее сообщалось, что этим летом в Московской области пройдёт комплексная переразметка 50 перекрёстков. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Поставлена цель – оперативно, эффективно и экономно повысить удобство и безопасность определённых участков автотрасс, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Речь идёт о 50 перекрёстках на десяти так называемых вылетных магистралях. До осени там будут активированы новые схемы организации дорожного движения. Работы пройдут в 19 муниципалитетах региона на Егорьевском, Пятницком, Каширском, Носовихинском, Рогачёвском, Можайском, Волоколамском, Старосимферопольском шоссе, а также на дорогах «Щёлково – Фряново» и «Москва – Жуковский».
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