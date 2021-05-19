В Подольске появится первый в Подмосковье турбокольцевой перекресток
Первый в Московской области турбокольцевой перекресток, благодаря которому сократится число конфликтных точек в местах пересечения потоков и увеличатся скорость движения и пропускная способность участка, появится в Подольске. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Отмечается, что проект реализуют на пересечении Большой Серпуховской улицы и Старосимферопольского шоссе.
Как пояснил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик, турбоперекресток отличается от обычного направляющей разметкой, продублированной знаками.
«Водитель на таком перекрестке избегает дополнительного маневрирования – он уступает дорогу всем, кто на кольце, единожды, а затем едет без помех по заранее выбранной полосе в соответствии со знаками и разметкой», — рассказал министр.
Гержик добавил, что предстоящим летом новые схемы организации дорожного движения будут внедрены на 50 перекрестках десяти вылетных магистралей Подмосковья. За счет геометрии полос, применения островков безопасности и направляющей разметки пропускная способность дорог на участках вырастет 15-20%, кроме того, нововведения помогут снизить аварийность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем
- Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
- Умерла актриса Галина Новожилова
- Bloomberg: Госдеп подтвердил отказ США от введения санкций против Nord Stream 2 AG
- Турция и Греция отдыхают: Воробьёв проверил готовность пляжей Подмосковья
- Дуров назвал пользователей iPhone рабами и раскритиковал сервисы Apple
- Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга умер в больнице
- Мантуров не видит доминирования крупных торговых сетей в России и диктата цен
- Мальдивы могут исчезнуть к концу века из-за изменений климата
- В Кремле прокомментировали возможность обязательной вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru