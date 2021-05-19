В Подольске появится первый в Подмосковье турбокольцевой перекресток

Первый в Московской области турбокольцевой перекресток, благодаря которому сократится число конфликтных точек в местах пересечения потоков и увеличатся скорость движения и пропускная способность участка, появится в Подольске. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Отмечается, что проект реализуют на пересечении Большой Серпуховской улицы и Старосимферопольского шоссе.

Как пояснил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик, турбоперекресток отличается от обычного направляющей разметкой, продублированной знаками.

«Водитель на таком перекрестке избегает дополнительного маневрирования – он уступает дорогу всем, кто на кольце, единожды, а затем едет без помех по заранее выбранной полосе в соответствии со знаками и разметкой», — рассказал министр.

Гержик добавил, что предстоящим летом новые схемы организации дорожного движения будут внедрены на 50 перекрестках десяти вылетных магистралей Подмосковья. За счет геометрии полос, применения островков безопасности и направляющей разметки пропускная способность дорог на участках вырастет 15-20%, кроме того, нововведения помогут снизить аварийность.

