Ремонт дорог в Подмосковье практически завершён

Укладка асфальтобетонного покрытия на муниципальных и региональных дорогах выполнена на 99%. Ремонт осуществлялся согласно программе 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-релиз министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Московская область вошла в топ российских регионов по темпам и объёмам дорожного ремонта.

«В Подмосковье самый большой объём укладки покрытия – 14,5 млн кв. м, из которых 10,2 млн – на региональных дорогах и 4,2 млн – на муниципальных. На сегодняшний день дорожные службы завершили укладку асфальтобетонного покрытия более чем на 1,7 тыс. участках дорог, что составляет 99% от общего плана на год. Подмосковные дорожники почти на месяц раньше завершили ремонтный сезон», – приводит «Радио 1» слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

На местной улично-дорожной сети в 63 муниципалитетах ремонт завершен в полном объёме. В «зеленую» зону по качеству проведённых работ вошли следующие городские округа: Люберцы, Дубна, Домодедово, Одинцовский, Клин, Серебряные Пруды, Королёв, Павловский Посад, Жуковский, Протвино, Фрязино, Котельники, Рошаль, Звёздный городок, Ивантеевка, Восход, Черноголовка и Власиха.

На региональной дорожной сети укладка покрытия завершена в 46 муниципалитетах. На пяти региональных участках в Зарайске, Клину, Лобне, Рузском округе и Чехове работы закончат в течение недели.

Всего в Московской области в этом году отремонтируют 1724 дороги общей протяженностью более двух тысяч километров, из них в рамках нацпроекта – более 400 дорог регионального значения протяжённостью около 1,5 тыс. километров. Все ремонтные работы планируется завершить в сентябре.

