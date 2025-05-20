Рейс Владивосток-Москва совершил посадку в Хабаровске
Пассажирский самолет, следовавший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Хабаровске. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«В аэропорту Хабаровска вынужденно сел Airbus 330, летевший по маршруту Владивосток-Москва», - отметил источник.
Причиной инцидента стала вибрация двигателя. Предварительно, на борту лайнера находились 345 пассажиров, а также 12 членов экипажа.
Позже авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что рейс перевозчика Владивосток - Москва сел в Хабаровске в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем. Посадка прошла в штатном режиме. Для дальнейшего выполнения рейса из Москвы будет направлен резервный самолет.
Ранее следовавший из Горно-Алтайска в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске по технической причине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru