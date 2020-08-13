Регионы сами решат, как проводить линейки 1 сентября

Каждый регион России будет самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек с 1 сентября, ориентируясь на местную эпидемиологическую ситуацию, сообщил ТАСС глава Минпросвета Сергей Кравцов.

«Там, где примут решение «живые» линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», - передаёт его слова RT.

В Москве буду носить маски, а школьные линейки отменят

Например, глава Перми Дмитрий Самойлов уже сообщил, что школах его города решено отказаться от проведения традиционных линеек. Исключение будет сделано только для учеников 1 и 11 классов.

«Торжественные линейки 1 сентября будут у первоклассников и выпускников. У остальных классов праздничные мероприятия пройдут непосредственно в кабинетах», - опубликовал слова Самойлова URA.RU.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что что детей в школах столицы не будут заставлять носить маски, однако никаких линеек и других массовых мероприятий в школах не будет, а занятия, по возможности, будут проходить в одном классе, чтобы минимизировать передвижения детей в здании школы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:1 СентябряРегионы
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