Регионы сами решат, как проводить линейки 1 сентября

Например, глава Перми Дмитрий Самойлов уже сообщил, что школах его города решено отказаться от проведения традиционных линеек. Исключение будет сделано только для учеников 1 и 11 классов.

«Торжественные линейки 1 сентября будут у первоклассников и выпускников. У остальных классов праздничные мероприятия пройдут непосредственно в кабинетах», - опубликовал слова Самойлова URA.RU.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что что детей в школах столицы не будут заставлять носить маски, однако никаких линеек и других массовых мероприятий в школах не будет, а занятия, по возможности, будут проходить в одном классе, чтобы минимизировать передвижения детей в здании школы.

