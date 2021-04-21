«Регионы получили новые возможности». Губернатор Подмосковья – о послании Путина

Предоставление госкредитов, необходимых для развития местной инфраструктуры, о которых во время послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин, чрезвычайно важно для Подмосковья. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Глава государства дал нам дополнительные возможности, поскольку замещение коммерческих кредитов бюджетными освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство, на строительство школ. Инфраструктурные облигации для нас тоже имеют принципиально важное значение, в связи с тем, что мы можем продолжать строить развязки, разгружать дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций», – подчеркнул Воробьёв.

Напомним, в среду, 21 апреля, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости облегчить долговое бремя регионов. Президент России предложил пролонгировать кредиты, выданные регионам из федерального бюджета на борьбу с пандемией, до 2029 года.