«Регионы получили новые возможности». Губернатор Подмосковья – о послании Путина
Предоставление госкредитов, необходимых для развития местной инфраструктуры, о которых во время послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин, чрезвычайно важно для Подмосковья. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Глава государства дал нам дополнительные возможности, поскольку замещение коммерческих кредитов бюджетными освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство, на строительство школ. Инфраструктурные облигации для нас тоже имеют принципиально важное значение, в связи с тем, что мы можем продолжать строить развязки, разгружать дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций», – подчеркнул Воробьёв.
Напомним, в среду, 21 апреля, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости облегчить долговое бремя регионов. Президент России предложил пролонгировать кредиты, выданные регионам из федерального бюджета на борьбу с пандемией, до 2029 года.
Кроме того, губернатор Московской области отметил и данное Владимиром Путиным поручение перевести максимальное количество госуслуг в онлайн-формат. Андрей Воробьёв подчеркнул, что регион давно и успешно работает в этом направлении.
«Мы об этом много говорим: и запись в школу, к врачу, школьный дневник или какие-то получения пособий – ты можешь все это делать, не выходя из дома. Наша задача – и дальше двигаться в этом направлении и позаботиться о тех, кто ещё не умеет пользоваться смартфонами, девайсами, компьютерами», - цитирует Воробьёва Радио 1.
К слову, во вторник, 27 апреля, состоится ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям региона. Андрей Воробьёв отметил, что «основой» его обращения станет программа российского лидера.
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