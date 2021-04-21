Песков заявил о тщательной проработке всех предложений Путина в послании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что у властей достаточно ресурсов для реализации всех инициатив, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.

По его словам, текст выступления готовится, в том числе, при участии Министерства финансов РФ, и все инициативы «тщательно прорабатываются».

«Разумеется, не допускаются ситуации, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджетов», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что на реализацию предложений, которые Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию, потребуется порядка 400 миллиардов рублей, сообщает RT. По его словам, 2702 миллиардов рублей из этой суммы будут выделены уже в 2021 году.

