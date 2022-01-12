Политолог: Жить в Смоленске при Островском стало неприятно

При этом, по его словам, на эффективность управления влияет и специфика самих регионов.

«Складываются более сложные отношения с министерством финансов, потому что у оппозиционных партий нет «Единой России», которую можно подключить в качестве лоббистской организации. Хотя, может быть, на это влияет и бедность самих регионов. Но в Хакасии, например, это связано с личностью главы региона. Я бы его сменил. Оренбург - тоже напряженная точка», - заключил политолог.

Хакасию с 2018 года возглавляет коммунист Валентин Коновалов, губернатором Оренбургской области с 2019 года является Денис Паслер.

Ранее Дмитрий Журавлев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что после устранения сельсоветов в России появятся новые ведомства, в которых будут работать «ручные люди».