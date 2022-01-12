Политолог: Жить в Смоленске при Островском стало неприятно
Политолога Дмитрия Журавлева расстроило состояние российских регионов - особенно тех, которым сложно выбить финансирование у федерального центра.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что после посещения Смоленска понял, как отсутствие административного опыта у политиков просаживает качество жизни в регионе.
«Я недавно вернулся из Смоленска с высоко поднятыми волосами. Многие губернаторы от оппозиционных партий просто слабые администраторы. А другие, как губернатор области от ЛДПР Алексей Островский, политиками перестали быть, потому что у них что-то не получилось, так как Смоленск оказался бедным регионом. Я бы не сказал, что жить в Смоленске – это приятно. Но не думаю, что Островский уйдет. Он, по-моему, уже пустил корни», - отметил он.
При этом, по его словам, на эффективность управления влияет и специфика самих регионов.
«Складываются более сложные отношения с министерством финансов, потому что у оппозиционных партий нет «Единой России», которую можно подключить в качестве лоббистской организации. Хотя, может быть, на это влияет и бедность самих регионов. Но в Хакасии, например, это связано с личностью главы региона. Я бы его сменил. Оренбург - тоже напряженная точка», - заключил политолог.
Хакасию с 2018 года возглавляет коммунист Валентин Коновалов, губернатором Оренбургской области с 2019 года является Денис Паслер.
Ранее Дмитрий Журавлев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что после устранения сельсоветов в России появятся новые ведомства, в которых будут работать «ручные люди».
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